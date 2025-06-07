Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия Национального футбольного стадиона в Минске, передает корреспондент Sputnik.
«Я очень много раз, может быть десятки-сотни раз проезжал по Партизанскому проспекту, сегодня он стал красивым, уютным. И проезжая, я всегда смотрел на этот огромный кусок Минска. Я не единожды бывал в этом парке в районе стадиона “Трактор”. И тогда зародилась шальная мысль построить здесь что-то солидное в этом районе, где ждут простые люди, трудяги», — сказал Лукашенко.
«Китайский» стадион в Минске
Официальный старт возведению нового футбольного комплекса в белорусской столице был дан 30 июня 2020 года. Это один из двух проектов технико-экономической помощи Китая, первый — бассейн международного стандарта — был открыт в ноябре 2024 года.
Стадион находится на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Спортивный объект впечатляет своим масштабом: арена рассчитана на 33 тысячи зрителей и является самой вместительной в Беларуси.
Размер игрового поля — 105 на 68 метров. На стадионе уложено натуральное травяное покрытие, применена технология гибридного газона. Для ухода за ним предусмотрены системы укрепления, автоматического полива и подогрева.
Новая арена отвечает всем международным стандартам и готова принимать матчи самого высокого уровня.