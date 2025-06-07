Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске

«Я очень много раз, может быть десятки-сотни раз проезжал по Партизанскому проспекту, сегодня он стал красивым, уютным. И проезжая, я всегда смотрел на этот огромный кусок Минска. Я не единожды бывал в этом парке в районе стадиона “Трактор”. И тогда зародилась шальная мысль построить здесь что-то солидное в этом районе, где ждут простые люди, трудяги», — сказал Лукашенко.