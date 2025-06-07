Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мёртвые нет. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — сказала Захарова.