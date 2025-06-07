Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мёртвые нет. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — сказала Захарова.
По ее словам, у всех свои процедуры погребения, похорон. «Но так, чтобы от своих собственных людей отказываться? Я такого не знаю», — сказала Захарова.
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, «причины называются разные, и довольно странные».