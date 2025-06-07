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Киев будет проклят, если не заберет тела погибших, заявила Захарова

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Власти Украины будут прокляты на поколения вперед, если не заберут тела погибших солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Источник: © РИА Новости

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мёртвые нет. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — сказала Захарова.

По ее словам, у всех свои процедуры погребения, похорон. «Но так, чтобы от своих собственных людей отказываться? Я такого не знаю», — сказала Захарова.

Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, «причины называются разные, и довольно странные».