TWZ: отказ от услуг SpaceX Маска ставит под удар национальную безопасность США

Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском ставит под вопрос многомиллиардные госзаказы SpaceX, без которых Пентагон и NASA рискуют остаться без дешевых орбитальных запусков, пишет The War Zone. В 2024 году компания Маска выполнила 134 орбитальных запуска и вывела 84% всех мировых спутников; на 2025-й у нее контрактов уже почти на $6 млрд. По оценке Newsweek, если Белый дом лишит Маска финансирования, США придется вновь обращаться к «Роскосмосу» для доставки астронавтов на МКС, а государству запускать разведспутники по куда более высокой цене.
Возможный отказ правительства США от сотрудничества с аэрокосмической компанией SpaceX Илона Маска может создать серьезные угрозы для национальной безопасности США, сообщает портал The War Zone.
«Открытая вражда между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском, которые до недавнего времени были близкими друзьями и политическими союзниками, пролила особый свет на то, насколько сильно правительство США, и в особенности американские вооруженные силы, стали зависимыми от SpaceX», — пишет The War Zone.
Согласно данным портала SpaceNews, в 2024 году SpaceX осуществила 134 орбитальных запуска с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, что превышает совокупный показатель всех других компаний мира.
В свою очередь аналитический центр American Enterprise Institute (AEI) сообщает, что в 2024 году запуски SpaceX вывели на орбиту 84% из общего количества спутников.
В апреле Командование космических систем (SSG) США объявило о заключении со SpaceX нового контракта на сумму почти $6 млрд на 28 запусков.
Для сравнения United Launch Alliance — совместное предприятие Boeing, Lockheed Martin и компании Blue Origin Джеффа Безоса — получил контракты на $5,4 млрд на 19 запусков и $2,4 млрд на 7 запусков.
Таким образом компания Илона Маска SpaceX предлагает пуски по более низкой стоимости, чем конкуренты. Журнал Newsweek предупредил, что если Дональд Трамп решит лишить Маска государственных контрактов, то ~США снова придется прибегать к услугам «Роскосмоса», чтобы отправлять астронавтов на МКС~.
Если правительство США прекратит сотрудничество с Илоном Маском, то заменить услуги SpaceX можно будет только по гораздо более высокой цене, что скажется на долгосрочном планировании запусков и бюджетном планировании, отмечает The War Zone.
Кроме того, SpaceX обслуживает Национальное управление военно-космической разведки США, работа которого крайне важна для национальной безопасности Америки, подчеркивает портал. В 2025 году ракеты Falcon 9 компании Space X уже пять раз использовались для запусков в интересах управления.
Кроме запуска разведывательных спутников, минобороны США также использовало ракеты SpaceX для вывода на орбиту секретного орбитального самолета X-37B. Также американские вооруженные силы полагаются на системы спутниковой связи Starlink и Starshield, которые производит Илон Маск.
Ссора Маска и Трампа.
Дональд Трамп и Илон Маск публично рассорились, после того как бизнесмен покинул свой пост в администрации Трампа.
Так в своей соцсети X миллиардер подверг критике бюджетный законопроект, предложенный Белым домом. Маск заявил, что несогласен с увеличением дефицита федерального бюджета.
Однако Дональд Трамп парировал, что бизнесмен так реагирует на отсутствие в законопроекте федеральных субсидий для производителя электромобилей Tesla, который также принадлежит Илону Маску. Кроме того Трамп отказался назначать главой NASA близкого к бизнесмену астронавта Джареда Айзекмана из-за того, что последний является представителем Демпартии США.
Маск заявил, что без его поддержки и финансирования в $288 млн Дональд Трамп не выиграл бы президентские выборы 2024 года, и назвал позицию президента США «неблагодарной».
Он также сказал, что приостановит поддержку и финансирования других кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс США.
После этого Трамп сказал, что лучшим способом сократить бюджетные траты будет лишить госфинансирования компании Маска.
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты для Илона. Я был удивлен, что Байден этого не сделал!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Илон Маск в ответ сделал ряд еще более резких заявлений, ~обвинив Трампа в причастности к скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна~, и заявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации.
Однако впоследствии Маск заявил, что изменил свое решение и Dragon из эксплуатации выведен не будет, а свой пост про причастность Трампа к Эпштейну в соцсети X он удалил.