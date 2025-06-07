TWZ: отказ от услуг SpaceX Маска ставит под удар национальную безопасность США

Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском ставит под вопрос многомиллиардные госзаказы SpaceX, без которых Пентагон и NASA рискуют остаться без дешевых орбитальных запусков, пишет The War Zone. В 2024 году компания Маска выполнила 134 орбитальных запуска и вывела 84% всех мировых спутников; на 2025-й у нее контрактов уже почти на $6 млрд. По оценке Newsweek, если Белый дом лишит Маска финансирования, США придется вновь обращаться к «Роскосмосу» для доставки астронавтов на МКС, а государству запускать разведспутники по куда более высокой цене.