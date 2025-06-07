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В Германии популярность канцлера ФРГ Мерца выросла на 13%

Популярность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца за последний месяц увеличилась на 13 процентных пунктов и достигла 36%, об этом 7 июня свидетельствуют данные опроса института Insa, проведенного для газеты Bild.

Источник: Reuters

«Мерц становится всё более популярным на посту федерального канцлера. 36% опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад», — указывается в статье.

В целом, работу федерального правительства также стали оценивать более позитивно — ею довольны 37% (+8 п.п., чем месяцем ранее). Как объяснил глава Insa Герман Бинкерт, большинству жителей страны понравилась позиция нового канцлера по миграционной политике, немцы ее разделяют.

«Мерц [и его партия в этом вопросе] поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к [президенту США] Дональду Трампу также был успешным», — указал Бинкерт.

5 июня в Белом доме прошли переговоры Трампа с Мерцем. После встречи канцлер ФРГ заявил, что страна еще долго будет зависеть от Соединенных Штатов. Газета The New York Times (NYT) констатировала, что миссия Мерца по привлечению Трампа к поддержке Украины провалилась. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин 6 июня отметил, что Мерц подтвердил свой вассальный статус в отношении Трампа.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Так как в первом туре голосования он не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства, его назначили новым канцлером лишь со второго раза.