В Германии популярность канцлера ФРГ Мерца выросла на 13%

«Мерц становится всё более популярным на посту федерального канцлера. 36% опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад», — указывается в статье.
В целом, работу федерального правительства также стали оценивать более позитивно — ею довольны 37% (+8 п.п., чем месяцем ранее). Как объяснил глава Insa Герман Бинкерт, большинству жителей страны понравилась позиция нового канцлера по миграционной политике, немцы ее разделяют.
«Мерц [и его партия в этом вопросе] поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к [президенту США] Дональду Трампу также был успешным», — указал Бинкерт.
5 июня в Белом доме прошли переговоры Трампа с Мерцем. После встречи канцлер ФРГ заявил, что страна еще долго будет зависеть от Соединенных Штатов. Газета The New York Times (NYT) констатировала, что миссия Мерца по привлечению Трампа к поддержке Украины провалилась. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин 6 июня отметил, что Мерц подтвердил свой вассальный статус в отношении Трампа.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Так как в первом туре голосования он не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства, его назначили новым канцлером лишь со второго раза.