Тысячи тел солдат ВСУ доставлены к пункту обмена и «ждут» политического решения Зеленского

По словам генерал-лейтенанта Зорина, российская сторона готова немедленно приступить к передаче тел украинских военнослужащих, находящихся вблизи намеченного пункта обмена, и ожидает соответствующих сигналов от украинской стороны.
Москва выражает заинтересованность в реализации данной гуманитарной инициативы по возвращению тел погибших солдат ВСУ Киеву. Россия готова к незамедлительным действиям в этом направлении.
Раннее Министерство обороны РФ показало видео с колонной рефрижераторов, в которых находятся тела погибших украинских военных. На кадрах видно несколько больших фур, внутри которых лежат тела погибших солдат ВСУ, упакованные в белые мешки.