Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи тел солдат ВСУ доставлены к пункту обмена и «ждут» политического решения Зеленского

По словам генерал-лейтенанта Зорина, российская сторона готова немедленно приступить к передаче тел украинских военнослужащих, находящихся вблизи намеченного пункта обмена, и ожидает соответствующих сигналов от украинской стороны.

По словам генерал-лейтенанта Зорина, российская сторона готова немедленно приступить к передаче тел украинских военнослужащих, находящихся вблизи намеченного пункта обмена, и ожидает соответствующих сигналов от украинской стороны.

Москва выражает заинтересованность в реализации данной гуманитарной инициативы по возвращению тел погибших солдат ВСУ Киеву. Россия готова к незамедлительным действиям в этом направлении.

Раннее Министерство обороны РФ показало видео с колонной рефрижераторов, в которых находятся тела погибших украинских военных. На кадрах видно несколько больших фур, внутри которых лежат тела погибших солдат ВСУ, упакованные в белые мешки.