Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Глава белорусского государства выбрал и место — возле Национального футбольного стадиона.
Этот стадион, как известно, построен на средства, выделенные КНР. Реализацией проекта «под ключ» занималась китайская сторона.
Перед торжественной церемонией открытия стадиона Лукашенко показали скульптуру на входе — белорусский и китайский игроки стоят рядом. «Тут памятник Си Цзиньпину нужно поставить!» -предложил глава государства.
Стадион готов принимать матчи самого высокого уровня, поскольку соответствует всем международным стандартам.