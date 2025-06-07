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Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Глава белорусского государства выбрал и место — возле Национального футбольного стадиона.

Этот стадион, как известно, построен на средства, выделенные КНР. Реализацией проекта «под ключ» занималась китайская сторона.

Перед торжественной церемонией открытия стадиона Лукашенко показали скульптуру на входе — белорусский и китайский игроки стоят рядом. «Тут памятник Си Цзиньпину нужно поставить!» -предложил глава государства.

Стадион готов принимать матчи самого высокого уровня, поскольку соответствует всем международным стандартам.