Трампа не станут поздравлять с днём рождения на параде в Вашингтоне

«Армейские чиновники заявили, что петь Трампу песню “С днём рождения” или официально уделять внимание его дню рождения во время парада не планируется… Несмотря на то, что чиновники принижают значимость дня рождения Трампа, президент, как ожидается, будет в центре внимания», — сказано в материале издания.