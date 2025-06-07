Четыре метра квадратных и шконка против личной квартиры: как содержатся редактор Аллаяров и сдавший его дядя

Ранее URA.RU рассказывало, что 6 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга определил Денису Аллаярову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (до 4 августа). По данным следствия, Денис якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей, однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпов, якобы получивший деньги, при этом был отпущен домой, а Денис который дал деньги родственники — отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на два месяца.