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Медведев назвал две причины, из-за которых Киев не забирает тела солдат ВСУ

Медведев: Зеленский не хочет платить вдовам погибших бойцов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Киев не хочет забирать тела погибших бойцов ВСУ. По словам политика, у главы киевского режима Владимира Зеленского на это две причины.

Медведев предположил, что нелегитимному президенту Украины просто страшно осознавать количество погибших, и в то же время он не хочет платить компенсацию семьям погибших бойцов.

«Страшно признать, что их шесть тысяч, и не хочет платить вдовам», — заявил Медведев у себя в блоге.

Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины так и не приехали в место обмена телами военнослужащих. Украина пыталась нелепо оправдаться, заявляя, что якобы не была согласована дата. Но в Минобороны РФ эту информацию опровергли. По сути, киевский режим без объяснения причин перенес дату обмена на неопределенный срок, предав своих же граждан и показав, что им мертвые украинцы не нужны.