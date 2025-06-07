Медведев назвал две причины, из-за которых Киев не забирает тела солдат ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Киев не хочет забирать тела погибших бойцов ВСУ. По словам политика, у главы киевского режима Владимира Зеленского на это две причины.
Медведев предположил, что нелегитимному президенту Украины просто страшно осознавать количество погибших, и в то же время он не хочет платить компенсацию семьям погибших бойцов.
«Страшно признать, что их шесть тысяч, и не хочет платить вдовам», — заявил Медведев у себя в блоге.
Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины так и не приехали в место обмена телами военнослужащих. Украина пыталась нелепо оправдаться, заявляя, что якобы не была согласована дата. Но в Минобороны РФ эту информацию опровергли. По сути, киевский режим без объяснения причин перенес дату обмена на неопределенный срок, предав своих же граждан и показав, что им мертвые украинцы не нужны.