Медведев назвал две причины, из-за которых Киев не забирает тела солдат ВСУ

Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины так и не приехали в место обмена телами военнослужащих. Украина пыталась нелепо оправдаться, заявляя, что якобы не была согласована дата. Но в Минобороны РФ эту информацию опровергли. По сути, киевский режим без объяснения причин перенес дату обмена на неопределенный срок, предав своих же граждан и показав, что им мертвые украинцы не нужны.