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Захарова: Киев пошел на подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ

Киевский режим будет проклят своим же населением, если не заберет тела украинских военнослужащих, считает представитель МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Киев пошел бы на не поддающуюся логике подлость, если бы отказался забрать тела украинских военных. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 4 июня в интервью телеканалу «Первый информационный» Белтелерадиокомпании. Фрагмент видео дипломат сегодня опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова также отметила, что киевский режим будет проклят своим же населением, если не заберет тела украинских военнослужащих.

«Сегодня они отказались забирать тела 6 тысяч украинских военных. Первая колонна с подлежащими репатриации телами все еще находится в районе обмена. Никто с украинской стороны за ними так и не прибыл», — написала дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что делегация России заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими и направила сотрудников на белорусско-украинскую границу.

Также ранее помощник российского президента Владимир Мединский выступил с заявлением, что РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч военнослужащих ВСУ. По его информации, в пятницу, 6 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат. При этом Киев, как отметил Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.