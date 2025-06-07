Захарова: Киев пошел на подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ

Киев пошел бы на не поддающуюся логике подлость, если бы отказался забрать тела украинских военных. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 4 июня в интервью телеканалу «Первый информационный» Белтелерадиокомпании. Фрагмент видео дипломат сегодня опубликовала в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что киевский режим будет проклят своим же населением, если не заберет тела украинских военнослужащих.
«Сегодня они отказались забирать тела 6 тысяч украинских военных. Первая колонна с подлежащими репатриации телами все еще находится в районе обмена. Никто с украинской стороны за ними так и не прибыл», — написала дипломат.
Ранее в Минобороны России сообщили, что делегация России заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими и направила сотрудников на белорусско-украинскую границу.
Также ранее помощник российского президента Владимир Мединский выступил с заявлением, что РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч военнослужащих ВСУ. По его информации, в пятницу, 6 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат. При этом Киев, как отметил Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.