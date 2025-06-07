Захарова: Киев пошел на подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ

Также ранее помощник российского президента Владимир Мединский выступил с заявлением, что РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч военнослужащих ВСУ. По его информации, в пятницу, 6 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат. При этом Киев, как отметил Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.