В МИД РФ объяснили, почему глава киевского режима Владимир Зеленский назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле «бессодержательными». В ведомстве отметили, что нелегитимный президент сделал такой вывод, потому что они не привели к получению денег и нового вооружения. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова белорусскому телеканалу «Первый информационный».
«Это значит только одно: раз итогом переговоров не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, они (для него — прим. ред.) бессодержательные», — отметила дипломат в интервью журналистам.
Напомним, Украина всеми силами старалась саботировать мирные переговоры в Стамбуле, совершив несколько терактов в разных регионах России. Несмотря на провокации, Москва села за стол переговоров, были достигнуты определенные договоренности, которые впоследствии Киев не выполнил. В частности, речь идет об обмене телами военнослужащих по формуле «всех на всех». Украинская группа отказалась забирать трупы своих солдат, не явившись к месту обмена.