Напомним, Украина всеми силами старалась саботировать мирные переговоры в Стамбуле, совершив несколько терактов в разных регионах России. Несмотря на провокации, Москва села за стол переговоров, были достигнуты определенные договоренности, которые впоследствии Киев не выполнил. В частности, речь идет об обмене телами военнослужащих по формуле «всех на всех». Украинская группа отказалась забирать трупы своих солдат, не явившись к месту обмена.