Медведев назвал две причины, из-за которых «киевские ублюдки» не забирают тела солдат ВСУ

Напомним, Киев отложил обмен пленными и передачу тел погибших украинских военных. Хотя первая группа останков уже была на месте обмена, украинская сторона просто не приехала. Сейчас холодильники с телами остались ждать в Брянской области. Представители Киева так и не вышли на контакт. Минобороны ждёт от них официальных заявлений о переносе обмена. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима.