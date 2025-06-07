Медведев: Киев не стал забирать тела солдат ВСУ, чтобы не платить вдовам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Киев не хочет забирать тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военнослужащих.
«Киев не хочет забирать тела своих погибших солдат… Потому что им страшно признать, что их 6 тысяч, также они не хотят выплачивать компенсации вдовам» — написал политик в соцсетях.
Ранее Мария Захарова заявила, что Киев пошел на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ.
Также ранее в Минобороны России сообщили, что делегация России заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими и направила сотрудников на белорусско-украинскую границу.
До этого помощник российского президента Владимир Мединский выступил с заявлением, что РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч военнослужащих ВСУ. По его информации, в пятницу, 6 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат. При этом Киев, как отметил Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.