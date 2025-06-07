Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

«Я слишком занят другими делами», — сказал глава государства NBC News в ответ на вопрос, планирует ли он говорить с бизнесменом в ближайшее время. Трамп допустил, что его дружеские отношения с миллиардером окончены. Президент добавил, что не желает их восстановления. Он обвинил Илона Маска в неуважительном отношении.