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Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимателя Илона Маска ждут серьезные последствия, если он начнет финансировать Демпартию.

Источник: Reuters

«Я слишком занят другими делами», — сказал глава государства NBC News в ответ на вопрос, планирует ли он говорить с бизнесменом в ближайшее время. Трамп допустил, что его дружеские отношения с миллиардером окончены. Президент добавил, что не желает их восстановления. Он обвинил Илона Маска в неуважительном отношении.

Конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался после того, как миллиардер покинул пост главы Департамента эффективности правительства. Он публично раскритиковал продвигаемый республиканцами проект бюджета США и призвал его переделать. Трамп предложил лишить Маска госконтрактов.