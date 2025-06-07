Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих у российской стороны, поскольку не хочет выплачивать компенсации вдовам погибших. Об этом в субботу, 7 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
— Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих погибших солдат. Причины две: страшно признать, что их шесть тысяч, и не хотят платить вдовам. Какая сатанинская мразь! Гореть им в аду! — написал политик на своей странице в соцсети X.
В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинцы проклянут киевский режим, если представители страны не заберут тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые Москва готова им передать. Она подчеркнула, что президента Украины Владимира Зеленского не интересуют судьбы граждан страны, которой он руководит.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что передача тел погибших Украине не состоялась, поскольку представители страны не вышли на контакт.