«Гореть им в аду»: Медведев рассказал, почему Киев отказался забирать тела солдат

— Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих погибших солдат. Причины две: страшно признать, что их шесть тысяч, и не хотят платить вдовам. Какая сатанинская мразь! Гореть им в аду! — написал политик на своей странице в соцсети X.