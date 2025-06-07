Медведев назвал две причины, по которым Киев не забирает погибших солдат

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, заявил, что украинские власти сознательно отказываются забирать тела своих погибших военных. По его словам, Киев не хочет признавать масштабы потерь и избегает выплат компенсаций семьям погибших.
Российский политик указал в своем сообщении в одной из социальных сетей следующее: «Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих солдат». Дмитрий Медведев добавил: «Причины две: страшно признать, что их 6 тысяч, и не хотят платить вдовам».
Он также резко осудил действия украинского руководства, назвав их «сатанинским отребьем» и пожелав «гореть в аду».
Это заявление стало очередным в череде резких высказываний российского политика в адрес Украины. Ранее Медведев неоднократно выступал с жесткой критикой Киева.