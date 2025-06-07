Медведев назвал две причины, по которым Киев не забирает погибших солдат

Российский политик указал в своем сообщении в одной из социальных сетей следующее: «Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих солдат». Дмитрий Медведев добавил: «Причины две: страшно признать, что их 6 тысяч, и не хотят платить вдовам».