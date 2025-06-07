Медведчук: цинизм Зеленского по отношению к погибшим военным зашкаливает

«Киевский режим, как всегда, отвергает реальность. Россия заявила о готовности передать 6 тысяч тел погибших украинских военных, но банда Зеленского играет в гнусную игру. Кровавый клоун не желает видеть погибших воинов ВСУ, которых по его же приказу отлавливали по всей Украине, как бродячих собак», — написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».