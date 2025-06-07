Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти не хотят получать тела погибших военнослужащих ВСУ, чтобы скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших. Киевский проявляет гнусный цинизм, подчеркнул политик.
«Киевский режим, как всегда, отвергает реальность. Россия заявила о готовности передать 6 тысяч тел погибших украинских военных, но банда Зеленского играет в гнусную игру. Кровавый клоун не желает видеть погибших воинов ВСУ, которых по его же приказу отлавливали по всей Украине, как бродячих собак», — написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
По словам Медведчука, тела погибших бойцов ВСУ становятся «немыми свидетелями» преступной политики Киева. По его мнению, власти Украины не только игнорируют память о погибших, но и уклоняются от финансовых обязательств перед их семьями, в то время как миллиарды долларов идут в карманы чиновников.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что Киев не хочет забирать тела своих военных, чтобы не платить компенсации вдовам.
Ранее Медведчук отмечал, что плану американского президента Дональда Трампа по установлению мира на Украине противостоит мощная система.