Нужно отметить, что киевский режим показал, что ему не нужны собственные граждане ни живыми, ни мертвыми. Сейчас Россия надеется, что Украина все же поменяет свое решение и сделает все для того, чтобы обмен погибшими и пленными состоялся. К Зеленскому даже обратились пленные солдаты ВСУ, они потребовали от нелегитимного президента сменить свою точку зрения и ускорить обмен. Ведь у них на Украине остались родственники, с которыми они хотели бы встретиться.