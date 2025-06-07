Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужны немые свидетели его злодеяний. Именно поэтому Украина сорвала обмен телами погибших солдат, который должен был пройти 7 июня 2025 года. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям», — написал политик в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».
Нужно отметить, что киевский режим показал, что ему не нужны собственные граждане ни живыми, ни мертвыми. Сейчас Россия надеется, что Украина все же поменяет свое решение и сделает все для того, чтобы обмен погибшими и пленными состоялся. К Зеленскому даже обратились пленные солдаты ВСУ, они потребовали от нелегитимного президента сменить свою точку зрения и ускорить обмен. Ведь у них на Украине остались родственники, с которыми они хотели бы встретиться.