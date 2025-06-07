Трамп пригрозил Маску серьезными последствиями за поддержку демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илону Маску придется столкнуться с «серьезными последствиями», если он решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против предложенного республиканцами проекта бюджета. Об этом глава Соединенных Штатов сказал в интервью телеканалу NBC News.
«Если он это сделает, ему придется заплатить… Последствия будут крайне серьезные», — предупредил Трамп, не вдаваясь в подробности.
Ранее между Трампом и Маском произошел конфликт, сопровождавшийся серией взаимных обвинений и угроз в соцсетях. Президент отметил, что не планирует восстанавливать отношения с предпринимателем.
Также ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Маском и Трампом. Он отметил, что всегда будет лоялен по отношению к президенту, но выразил надежду, что Маск позже вернется в «их ряды».