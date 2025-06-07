Киев пошел на очередную подлость, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, которые Россия подготовила к передаче согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2 июня 2025 года. Об этом резко высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что просто так эта ситуация для киевского режима не пройдет.
«Попробуй только они не забрать, прокляты будут на многие поколения вперед, — они своими же будут прокляты», — высказалась Захарова в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
Российская сторона все же надеется, что киевский режим одумается и проведет обмен пленными и телами погибших солдат. Бывшие военнослужащие ВСУ, которые сейчас находятся в плену в РФ, на фоне этих новостей обратились к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Они попросили ускорить процесс.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев дважды предал своих же граждан. Первый раз, когда власти отправили на убой тысячи военнослужащих ВСУ, второй — отказавшись забирать их тела, чтобы по-человечески предать их земле.