«Будут прокляты своими же»: Захарова резко высказалась о действиях киевского режима по срыву обмена телами

Киев пошел на очередную подлость, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, которые Россия подготовила к передаче согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2 июня 2025 года. Об этом резко высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что просто так эта ситуация для киевского режима не пройдет.