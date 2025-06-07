Точка напряжения: как Южная Азия «загорается от спички» бывших колонизаторов

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня, однако обстановка в регионе остается напряженной. По мнению Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, конфликт Индии и Пакистана может вновь войти в горячую стадию, поэтому страны-соседи должны стремиться к устранению причин вражды. А в чем причины? И есть ли у этих причин выгодоприобретатели — «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с экспертами.
Боевики 22 апреля в индийской части Кашмира убили 26 человек. Дели подозревает в теракте Исламабад. В Исламабаде ответственности за теракт не признают и меры против экстремистов принимать не хотят. Подобный сценарий повторяется тут каждые пять лет. Почему — знает Илья Спектор, кандидат исторических наук, индолог, старший научный сотрудник кафедры «Южной Азии» исторического отделения ИСАА МГУ.
— Илья, как возник глобальный индо-пакистанский конфликт, с обострениями которого мы сталкиваемся сегодня?
— До 1947 года Индия и Пакистан были частью государственного образования под названием «Британская Индия». Главой Британской Индии был император Индии, он же — король Британии. Это образование было колонией, включающей в себя большое количество индийских княжеств, где правили махараджи и навабы — индийские князья. В начале XX века набрало мощь национально-освободительное движение, развивавшееся постепенно с конца XIX века. Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, деятели партии «Индийский национальный конгресс», выступили за создание единой независимой Индии для всех индийцев. Индийцами они считали и индусов, и мусульман, и носителей разных языков. А главным конкурентом конгресса была партия «Мусульманская лига» во главе с Мухаммадом Али Джинна. Она продвигала идею двух наций — индусов и мусульман. Один из лидеров «Мусульманской лиги» придумал название для этого государства: Пакистан. Это аббревиатура из названия провинции, где мусульмане составляют большинство. «П» — это Панджаб, а «К» — Кашмир. Не все мусульмане поддерживали «Мусульманскую лигу», но в 1940-е годы, после завершения Второй мировой войны, британская администрация пошла на компромисс с «Мусульманской лигой» и приняла решение сделать государство для индусов и государство для мусульман. Вот так в августе 1947 года были созданы Индия и Пакистан, два независимых государства. При этом большое количество индусов и сикхов покинули территорию Пакистана, чтобы не оставаться под мусульманской властью. А мусульмане — наоборот — бежали из Индии в Пакистан. Во время миграции начались беспорядки, погибли сотни тысяч людей с обеих сторон. Это огромная трагедия как для Индии, так и для Пакистана. С тех пор в общественном сознании индийцев и пакистанцев 1947 год — это главная дата XX века. Вторая мировая война для них — незначительный эпизод, предшествующий разделу.
В итоге, несмотря на то, что это событие до сих пор воспринимается очень болезненно, границу в Панджабе и индийцы, и пакистанцы признают. Чего нельзя сказать про Кашмир.
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— А почему с Кашмиром сложилась такая непростая ситуация?
— Дело в том, что Кашмир был одним из многочисленных княжеств, составлявших британские владения до 1947 года.
Основатель княжества Кашмир, индус из области Джамму, в начале XIX века завоевал очень много разных по этнорелигиозному составу земель, в том числе и область Ладакх, граничащую с Тибетом, и горную кашмирскую долину, где жили в основном мусульмане, и еще несколько регионов с таким же сложным по составу населением. Кашмир был самым крупным княжеством Британской Индии. А когда британцы уходили, то предложили князьям выбрать сторону, к которой присоединиться — к Индии или Пакистану. Но князь Кашмира не хотел ни к кому присоединяться, он хотел независимости и тянул время до последнего. И к 1947 году он это решение так и не принял. При этом многие из кашмирцев-мусульман тоже хотели независимости. Конец разговорам о свободе положили пропакистанские вооруженные силы, которые вошли на территорию княжества и стали его захватывать. И в этой ситуации князь наконец-то определился и обратился за помощью к Индии. Индия ввела войска, так началась первая серия индо-пакистанского конфликта. В результате этого противостояния Кашмир был поделен. Индийцам досталась область Джаммуи Кашмирская долина, тибетоязычная область Ладакх. Пакистанцам достался горный Кашмир и области, прилежащие к пакистанскому Панджабу. Конфликт был заморожен и передан на рассмотрение в ООН, где он рассматривается до сих пор. С тех пор линия разграничения в Кашмире не претерпела существенных изменений.
— Но почему конфликт продолжается, несмотря на утвержденную линию разграничения?
— Никто не отказался от своих претензий. Индия до сих пор претендует на весь Кашмир. Пакистан также претендует на находящуюся под индийским контролем Кашмирскую долину. В начале 1960-х годов он предпринял попытку вернуть Кашмир, но разразившееся столкновение с Индией закончилось вничью во многом, кстати, благодаря советскому посредничеству: индийцы и пакистанцы подписали мирное соглашение в Ташкенте, где посредником был Алексей Косыгин (председатель Совета министров СССР (1964−1980).
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В 1970-е годы вновь произошел конфликт, связанный с тем, что в восточном Пакистане началось сепаратистское движение, приведшее к образованию Республики Бангладеш. А Индия это движение поддержала. Мелкие же конфликты с десятками и сотнями убитых с обеих сторон на линии разграничения вспыхивают регулярно. И эти конфликты не всегда не прямые. Дело в том, что пакистанские спецслужбы поддерживают сепаратистское движение в индийской части Кашмира. И с регулярностью раз в пять-шесть лет там происходят достаточно серьезные обострения. В нынешней ситуации градус эскалации был серьезно повышен, поскольку нападение пакистанских террористов было совершено не на вооруженных боевиков, а на мирных туристов. Но при этом складывается впечатление, что эскалация контролируемая и переступать последнюю черту обе стороны не очень хотят.
— А в чем привлекательность Кашмира для обеих сторон?
— И у индийцев, и у пакистанцев вся территория Кашмира вписана в конституцию. И компромиссы по поводу того, чтобы уступить территории, невозможны.
Другое дело, что на самом деле Индия не очень стремится себе вернуть так называемые северные территории, находящиеся под контролем Пакистана почти 80 лет. Это больше формальность. Но естественным образом никто из кашмирской долины уходить не будет. Как будто для того, чтобы лишний раз это продемонстрировать, Индия не так давно отменила кашмирскую автономию, которой Кашмир в составе Индии пользовался с 1950-х годов, и Кашмир превратился в обычный индийский штат.
— Что значит отмена автономии для кашмирцев?
— Кашмирская автономия предполагала в том числе и то, что некашмирцы не могут покупать землю в долине. А индийцы теперь ее могут покупать. Надо отметить, что сами кашмирцы не сильно стремятся ассоциироваться с Пакистаном и скорее выступают на стороне Индии, но им не нравятся и некоторые действия индийской армии и часть политики индийского правительства, поэтому они хотели бы сохранить особый статус территории.
— А почему, несмотря на то, что обе эти страны некоторое время были частью одного образования, их экономическое положение сегодня настолько разное? В то время как Индия считается третьей экономикой мира, Пакистан по экономическим показателям находится на 46-м месте…
— При разделе Индии отошло несравненно больше территорий. При этом там есть тоже очень бедные регионы. То есть самые богатые индийские штаты мы можем сравнить с бедными государствами Восточной Европы, а бедные штаты при этом можно сравнить с Тропической Африкой: разброс очень большой.
В Индии быстрее идут экономические процессы, там существенно выше доля городского населения. Индия стремительно приближается к всеобщей грамотности экономически активного населения, в то время как про Пакистан такого даже близко сказать нельзя. В целом на экономику Пакистана влияет экономическая и политическая нестабильность, потому что эта страна последние десятилетия находится в постоянном политическом кризисе.
— А религиозный фактор, ограничивающий образование и участие женщин в экономике, влияет на развитие Пакистана?
— В мире есть большое количество примеров успешных мусульманских стран, поэтому я не стал бы объяснять пакистанскую неуспешность только религией. При этом действительно в Пакистане существуют серьезные проблемы с радикальным исламом. И это один из факторов нестабильности. Вообще, фактически единственный стабильный институт в Пакистане — это пакистанская армия. Она играет огромную роль в обществе. Для сравнения, в Индии армия очень уважаема, быть военным почетно, но при этом политическое влияние армии равно нулю. Армия полностью подчиняется гражданскому правительству. А индийские министры обороны являются также гражданскими чиновниками.
А в Пакистане армия является государством в государстве. Фактически гражданское правительство не имеет влияния на армейские дела. Один пакистанский политолог когда-то сказал, что у каждого государства есть своя армия, а у пакистанской армии есть свое государство. Даже в нынешнем конфликте, когда речь идет о переговорах, то в Индии решение о прекращении огня принимает гражданское правительство, а в Пакистане — генеральный штаб и военное руководство.
— Кто поддерживает террористов, воюющих против Индии, которых пакистанские власти назвали «негосударственными игроками»?
— А никаких связей у гражданского пакистанского правительства с кашмирскими сепаратистами действительно нет. Спецслужба и разведка в Пакистане действует совершенно автономно и традиционно о некоторых своих связях правительство не уведомляет.
— Есть ли дискриминация меньшинств на территории Индии и Пакистана?
— В Индии пакистанцев очень немного, поэтому это не та группа, которую надо принимать во внимание, говоря о дискриминации. Другой вопрос, что в Индии более 150 миллионов мусульман. Это крупнейшее религиозное меньшинство! И, конечно, любой конфликт в регионе провоцирует напряженность, потому что индийских мусульман подозревают в лояльности Пакистану. Кроме того, мусульманская община уступает индусам с точки зрения уровня жизни и образования. И для Индии это серьезная проблема. Что касается Пакистана, то там осталась маленькая индусская община — большая часть индусов и сикхов покинули эту страну. Все-таки Пакистан — исламская республика, где шариат является основой права, и, соответственно, все религиозные меньшинства дискриминированы. К примеру, индус ни при каких обстоятельствах не сможет стать пакистанским президентом — им может стать только мусульманин! Кроме этого, роль радикального ислама в Пакистане очень велика. И там религиозные меньшинства часто становятся целью атак террористов. Конечно, речь идет не об индусах, а скорее о христианах, но тем не менее атмосфера от этого не становится более приятной для индорелигиозной общины.
— А если дать Кашмиру автономию, как этого хотят сами кашмирцы, это поможет избавить индийцев и пакистанцев от существующих территориальных претензий?
— Это была бы интересная альтернативная история, которая определенно понравилась бы некоторым политикам внутри Кашмира. Но Индия и Пакистан ответят дружным отказом. И этот отказ их моментально очень объединит.
ДОСЬЕ.
Илья Борисович Спектор окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ. Автор научных публикаций, посвященных взаимоотношениям Индии и Пакистана, индусскому национализму и религиозным меньшинствам, роли Дели в колониальной политике XX века. Автор телеграм-канала «Пробковый шлем».
МНЕНИЕ.
Разделяй и властвуй!
Фархад Ибрагимов политолог, специалист по странам Среднего Востока:
— Формирование зоны нестабильности в Южной Азии между Индией и Пакистаном — это следствие долгосрочной и целенаправленной стратегии Лондона. Корни конфликта уходят в колониальную эпоху, когда Британская империя впервые начала проникновение на индийский субконтинент еще в XVIII веке через Ост-Индскую компанию. Уже тогда тезис «разделяй и властвуй» стал не просто тактикой, а фундаментом британского управления многонациональной Индией, сознательно усиливая конфессиональные и этнические различия между исповедующими индуизм и ислам.
В июне 1947 года вице-король Луис Маунтбеттен представил план раздела, согласно которому на территории Британской Индии должны были быть образованы два независимых доминиона — Индийский Союз и Пакистан. В полночь с 14 на 15 августа 1947 года вступил в силу Акт о независимости Индии, юридически закрепивший создание двух новых государств. Однако вопрос о точном прохождении государственной границы остался нерешенным, что стало источником затяжной нестабильности.
Формально провозглашенный как акт деколонизации, эта операция фактически была организована таким образом, чтобы породить между новыми независимыми государствами — Индией и Пакистаном — кровавый конфликт, который до сих пор не нашел окончательного разрешения. Линия Радклиффа, проведенная в условиях крайней спешки, без достаточных географических и демографических оснований, заложила основу территориального конфликта в Кашмире, ставшего ядерной точкой напряжения между двумя странами. Великобритания, формально покинув регион, не ушла из него политически. Лондон по-прежнему активно участвует в региональной дипломатии, в том числе через институциональные каналы Содружества наций и Совета Безопасности ООН. Более того, британская политическая элита и разведывательное сообщество исторически имели и продолжают сохранять устойчивые связи как с индийскими, так и с пакистанскими военными и политическими кругами. Это делает Великобританию одним из негласных архитекторов баланса сил в Южной Азии.
Следует также отметить активность британской диаспоры, особенно пакистанской, в политике и медиа, где лоббируются определенные позиции в отношении Кашмира. Британия нередко выступает как «нейтральный» посредник, однако в действительности ее риторика и дипломатические сигналы часто отражают попытку сохранить свое влияние в регионе, включая контроль над информационной и гуманитарной повесткой.
Таким образом, нынешняя нестабильность между Индией и Пакистаном — не просто следствие межэтнического конфликта, а продукт имперской инженерии, последствия которой Британия использует до сих пор для сохранения остаточного влияния на постколониальные пространства. Разделение Британской Индии в 1947 году было не столько выходом, сколько переформатированием контроля — из прямого в опосредованный.
Политические события несутся вскачь. Утром — сенсация, вечером — другая, а через два дня об обеих уже забыли: произошли новые яркие события. Как не утонуть в море информации? Как отличить важные и глубокие тенденции от повседневной политической рутины? «Вечерняя Москва» выделила главные вопросы, ответы на которые помогут разобраться в том, что сейчас происходит в мире.