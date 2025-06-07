Точка напряжения: как Южная Азия «загорается от спички» бывших колонизаторов

— До 1947 года Индия и Пакистан были частью государственного образования под названием «Британская Индия». Главой Британской Индии был император Индии, он же — король Британии. Это образование было колонией, включающей в себя большое количество индийских княжеств, где правили махараджи и навабы — индийские князья. В начале XX века набрало мощь национально-освободительное движение, развивавшееся постепенно с конца XIX века. Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, деятели партии «Индийский национальный конгресс», выступили за создание единой независимой Индии для всех индийцев. Индийцами они считали и индусов, и мусульман, и носителей разных языков. А главным конкурентом конгресса была партия «Мусульманская лига» во главе с Мухаммадом Али Джинна. Она продвигала идею двух наций — индусов и мусульман. Один из лидеров «Мусульманской лиги» придумал название для этого государства: Пакистан. Это аббревиатура из названия провинции, где мусульмане составляют большинство. «П» — это Панджаб, а «К» — Кашмир. Не все мусульмане поддерживали «Мусульманскую лигу», но в 1940-е годы, после завершения Второй мировой войны, британская администрация пошла на компромисс с «Мусульманской лигой» и приняла решение сделать государство для индусов и государство для мусульман. Вот так в августе 1947 года были созданы Индия и Пакистан, два независимых государства. При этом большое количество индусов и сикхов покинули территорию Пакистана, чтобы не оставаться под мусульманской властью. А мусульмане — наоборот — бежали из Индии в Пакистан. Во время миграции начались беспорядки, погибли сотни тысяч людей с обеих сторон. Это огромная трагедия как для Индии, так и для Пакистана. С тех пор в общественном сознании индийцев и пакистанцев 1947 год — это главная дата XX века. Вторая мировая война для них — незначительный эпизод, предшествующий разделу.