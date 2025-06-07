Экс-глава лейбористов Корбин: передача оружия Украине усугубляет конфликт

Бывший лидер британской Лейбористской партии, а ныне независимый депутат парламента Джереми Корбин заявил, что поставки Британией Украине оружия дальнего радиуса действия усугубляют конфликт и повышают риски эскалации. Об этом он высказался в ходе антиправительственной демонстрации в Лондоне.
«Поставки ракет дальнего действия только увеличивают ставки и делают ситуацию более опасной. Я выступаю за мир. Такое оружие не решает проблем ни одной из сторон. Если обе стороны могут договориться по вопросам обмена пленными и телами погибших, а также о поставках зерна, то они вполне могут вести переговоры о прекращении огня», — заявил Корбин в беседе с РИА Новости.
7 июня тысячи человек вышли на демонстрацию в британской столице против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения Великобритании в конфликты за границей.
Накануне ФСБ РФ назвала Британию основным источником мировых кризисов.
Ранее издание The Guardian писало, что Лондон потратит 333,5 млн долларов на обучение украинских военных.