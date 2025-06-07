Экс-глава лейбористов Корбин: передача оружия Украине усугубляет конфликт

«Поставки ракет дальнего действия только увеличивают ставки и делают ситуацию более опасной. Я выступаю за мир. Такое оружие не решает проблем ни одной из сторон. Если обе стороны могут договориться по вопросам обмена пленными и телами погибших, а также о поставках зерна, то они вполне могут вести переговоры о прекращении огня», — заявил Корбин в беседе с РИА Новости.