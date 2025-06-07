Напомним, Киев не забрал тела погибших украинских военных. Сейчас холодильники с останками стоят в Брянской области. Представители Киева не объяснили свои решения, хотя Минобороны ждёт от них официальных заявлений. В Госдуме назвали редким цинизмом такое поведение пособников киевского режима. А в МИД РФ обличили отношение властей к простому украинскому народу.