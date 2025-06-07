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Трамп назвал Маска «наркоманом с большим стажем» в частном разговоре

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных бесед охарактеризовал Илона Маска как «наркомана с большим стажем».

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных бесед охарактеризовал Илона Маска как «наркомана с большим стажем». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговоров.

По данным издания, американский лидер обсуждал поведение основателя Tesla и SpaceX с рядом собеседников после начала публичной перепалки между ними. «Его бывший соратник был наркоманом с большим стажем», — заявил Трамп, пытаясь объяснить мотивы действий Маска.

Ранее The New York Times писала, что президент США связывает резкую критику со стороны миллиардера с влиянием наркотических веществ. В беседах с помощниками Трамп называл поведение предпринимателя «сумасшедшим». Эти замечания последовали после того, как Маск публично выступил против политики действующей администрации.

Официальные представители Белого дома и компаний Маска пока не прокомментировали данную информацию. Конфликт между двумя известными фигурами продолжает привлекать внимание СМИ и общественности.

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