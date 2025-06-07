Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена

«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют», — поделился один из пленных. Другие участники обращения также выразили недоумение бездействием украинских властей и подчеркнули свое желание как можно скорее вернуться к семьям.