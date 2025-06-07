Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена

Группа украинских военнопленных обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена. Видеообращение бойцов ВСУ было опубликовано телеканалом «Россия 24».
В своих заявлениях военнослужащие выразили разочарование затянувшимся процессом, отметив, что изначально им обещали освобождение в течение трех месяцев.
«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют», — поделился один из пленных. Другие участники обращения также выразили недоумение бездействием украинских властей и подчеркнули свое желание как можно скорее вернуться к семьям.
Ранее согласованный между Россией и Украиной обмен военнопленными и передача тел погибших были сорваны украинской стороной. Как подтвердил помощник президента РФ Владимир Мединский, процедура не состоялась из-за неявки украинской делегации без предварительного уведомления и объяснений причин.
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