Захарова назвала подлостью перенос Украиной обмена телами погибших с РФ

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.