Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом доме

Согласно публикации, инцидент произошёл в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной конфликта стало несогласие по поводу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.
«Скотт сказал: “Ты мошенник. Ты полный мошенник”, — отметил Бэннон.
Как сообщил Бэннон, министр обвинил бизнесмена в провале обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов. Словесный конфликт перерос в стычку. Маск толкнул министра плечом, словно игрок в регби, а Бессент ответил ударом. Потасовку удалось прекратить лишь после вмешательства сотрудников администрации, когда оппоненты оказались у кабинета советника по нацбезопасности. В итоге у миллиардера образовался фингал.
«Президент Трамп услышал об этом и сказал: “Это уже слишком”, — сказал Бэннон.
Напомним, 24 апреля стало известно, что Маск и Бессент вступили в спор в Белом доме. Конфликт разгорелся на тему Налоговой службы США, также отмечалось, что Маск испытывает раздражение к некоторым высокопоставленным чиновникам после своего назначения на пост главы DOGE. В июне Маск и Трамп устроили открытый конфликт, выдвинув в сторону друг друга множество обвинений. Life.ru узнал у эксперта, зачем эта перепалка вообще нужна.