Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом доме

Напомним, 24 апреля стало известно, что Маск и Бессент вступили в спор в Белом доме. Конфликт разгорелся на тему Налоговой службы США, также отмечалось, что Маск испытывает раздражение к некоторым высокопоставленным чиновникам после своего назначения на пост главы DOGE. В июне Маск и Трамп устроили открытый конфликт, выдвинув в сторону друг друга множество обвинений. Life.ru узнал у эксперта, зачем эта перепалка вообще нужна.