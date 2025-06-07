Навроцкий: членство Украины в ЕС навредит экономике европейских стран

Членство Украины в Европейском союзе негативным образом скажется на экономике и сельском хозяйстве стран Европы, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Его слова приводит журнал Mandiner.
Политик выступил против вступления Украины в союз.
«Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — добавил он.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Украина в случае вступления в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.
Он также неоднократно подчеркивал, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.