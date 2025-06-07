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Навроцкий: членство Украины в ЕС навредит экономике европейских стран

Избранный президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Членство Украины в Европейском союзе негативным образом скажется на экономике и сельском хозяйстве стран Европы, заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Его слова приводит журнал Mandiner.

Политик выступил против вступления Украины в союз.

«Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — добавил он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Украина в случае вступления в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.

Он также неоднократно подчеркивал, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.