Навроцкий, победивший на выборах и готовящийся вступить в должность 6 августа, дал понять, что его мнение не изменится даже после инаугурации. По его словам, Украина должна учитывать, что интеграция в ЕС может неблагоприятно повлиять на экономику и сельское хозяйство соседних государств.
Он также напомнил, что Киев до сих пор не выполнил ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни — трагических событий 1943 года, когда украинские националисты убили тысячи мирных поляков. Несмотря на свою принадлежность к оппозиционной партии «Право и справедливость», Навроцкий подчёркивает, что его отношение к членству Украины в ЕС остаётся неизменным.
Ранее сообщалось, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравления Владимира Зеленского с победой на выборах, выразив надежду на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между Варшавой и Киевом. Однако в своём заявлении он дал понять, что полноценное партнёрство невозможно без выполнения одного важного условия — речь шла о вопросах исторической памяти, особенно в контексте Волынской трагедии.