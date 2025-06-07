Новый президент Польши выступил против евроинтеграции Украины

Он также напомнил, что Киев до сих пор не выполнил ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни — трагических событий 1943 года, когда украинские националисты убили тысячи мирных поляков. Несмотря на свою принадлежность к оппозиционной партии «Право и справедливость», Навроцкий подчёркивает, что его отношение к членству Украины в ЕС остаётся неизменным.