Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

Украинский президент Владимир Зеленский до этого допускал, что первый этап обмена телами погибших в формате «500 на 500» может пройти в выходные 7 и 8 июня. По словам Мединского, российская сторона передала украинской список из 640 человек, однако в украинском координационном штабе заявили, что полученные от Москвы списки на обмен «не соответствуют согласованному подходу».