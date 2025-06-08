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Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

Балицкий опубликовал список части погибших украинских военных, которых Москва планировала передать Киеву сегодня. В нем 97 позиций. В Киеве заявили, что конкретная дата обмена не была согласована.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале опубликовал список части погибших украинских военных, тела которых 7 июня должны были передать Киеву.

По его мнению, украинская сторона не забрала тела погибших бойцов из-за желания скрыть потери и не выплачивать компенсации семьям. «Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших», — написал Балицкий.

В опубликованном им списке 97 позиций, указаны установленные ФИО погибших. В некоторых случаях имена и фамилии отсутствуют.

О том, что первая партия тел погибших украинских военных прибыла в район обмена, но Украина перенесла прием на неопределенный срок, сообщил 7 июня глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, в район обмена доставили 1212 тел украинских солдат.

В Киеве заявили, что конкретная дата передачи тел погибших не была согласована, а Москва действовала в одностороннем порядке. Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко уточнил, что обмен переносится на следующую неделю. В штабе уточнили, что ведут подготовку к обмену.

Замминистра обороны России Александр Фомин при этом говорил, что российская сторона заранее уведомила о готовности на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но не получила согласия Украины. Позже представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что ждет от Киева официальных уведомлений по этому вопросу.

Об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000» Москва и Киев договорились на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявил тогда, что Россия пообещала передать тела украинских военных в одностороннем порядке.

Также на встрече была достигнута договоренность о крупном обмене военнопленными: тяжелобольных, тяжелораненых, а также бойцов младше 25 лет решили обменять в формате «всех на всех». Каждая сторона передаст не менее тысячи пленных, говорил Мединский.

Украинский президент Владимир Зеленский до этого допускал, что первый этап обмена телами погибших в формате «500 на 500» может пройти в выходные 7 и 8 июня. По словам Мединского, российская сторона передала украинской список из 640 человек, однако в украинском координационном штабе заявили, что полученные от Москвы списки на обмен «не соответствуют согласованному подходу».