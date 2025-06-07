Избранный президент Польши высказался о перспективах вступления Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление политик сделал в интервью журналу Mandiner из Венгрии.
«На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз», — заявил избранный лидер Польши.
Он добавил, что как президент не согласится на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства и логистического сектора.
Читайте также: Риттер напомнил властям Польши о судьбе отправленных ими на Украину наемников.