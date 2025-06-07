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Избранный президент Польши высказался о перспективах вступления Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз. Такое заявление политик сделал в интервью журналу Mandiner из Венгрии.

«На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз», — заявил избранный лидер Польши.

Навроцкий отметил, что членство Украины в ЕС навредит экономике стран Европы. Также вступление Украины в Евросоюз негативно скажется и на сельском хозяйстве.

Он добавил, что как президент не согласится на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства и логистического сектора.

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