Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых отказался забирать Киев

По словам Балицкого, украинские власти отказались забирать останки, поскольку не хотят признавать реальные боевые потери и выплачивать компенсации семьям. Он подчеркнул, что российская сторона начнёт поэтапно публиковать данные о найденных телах, чтобы родственники могли опознать своих близких.
О задержке с передачей тел также сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, первая партия тел уже прибыла в район обмена, однако Украина в последний момент перенесла приём на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинские власти в умышленном отказе забирать тела погибших военнослужащих. По его словам, Киев боится официально признавать реальные масштабы потерь и стремится избежать обязательств по выплатам компенсаций семьям погибших солдат. Также подобный список погибших ранее публиковал журналист и колумнист Life.ru Александр Роджерс.