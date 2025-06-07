NASA и Пентагон ищут альтернативу ракетам SpaceX

NASA и Министерство обороны США начали активные поиски альтернативных вариантов для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию, а также для вывода на орбиту военных спутников.
Как сообщает The Washington Post, это решение последовало после публичного конфликта между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, что заставило американские ведомства обратиться к конкурентам SpaceX.
С 2020 года SpaceX является ключевым подрядчиком NASA, обеспечивая транспортировку экипажей на МКС с помощью кораблей Crew Dragon, которые также используются в совместных программах с «Роскосмосом». Пентагон также в значительной степени зависит от компании Маска при запуске стратегически важных спутников.
Однако, по данным издания, за последние дни представители NASA и военного ведомства провели переговоры как минимум с тремя частными космическими компаниями — Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса. Кроме того, состоялась встреча с представителями Sierra Space.
Конкуренты SpaceX пока не могут предложить равноценных решений, что создает риски монополизации рынка. В NASA и Пентагоне опасаются, что отсутствие альтернатив может осложнить реализацию будущих космических программ.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Маска «наркоманом с большим стажем» в частном разговоре.