NASA и Пентагон ищут альтернативу ракетам SpaceX

С 2020 года SpaceX является ключевым подрядчиком NASA, обеспечивая транспортировку экипажей на МКС с помощью кораблей Crew Dragon, которые также используются в совместных программах с «Роскосмосом». Пентагон также в значительной степени зависит от компании Маска при запуске стратегически важных спутников.