Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникли разногласия, которые переросли в публичный конфликт. Маск заявил, что победа Трампа на выборах была бы невозможна без его поддержки. Бизнесмен также раскритиковал предложенный Белым домом законопроект, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ Трамп заявил о неэффективном управлении Маском криптовалютой Dogecoin. Впоследствии Маск обвинил Трампа в причастности к тяжким преступлениям. В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что это является внутренним делом Соединённых Штатов Америки.