Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском

Попытки администрации Белого дома сгладить конфликт между Трампом и Маском не увенчались успехом. Президент публично выразил своё недовольство в адрес миллиардера.
«Нет», — ответил Трамп на вопрос журналиста о возможности восстановления отношений с Маском.
На вопрос, считает ли он, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX завершены, глава Белого дома ответил, что, по его предположениям, да.
Кроме того, Трамп отметил, что Республиканская партия стала более сплочённой после их публичной ссоры. Он также заявил, что не планирует в ближайшее время общаться с Маском, сославшись на занятость «другими делами». Ещё американский лидер обвинил Маска в «неуважении к должности президента».
Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникли разногласия, которые переросли в публичный конфликт. Маск заявил, что победа Трампа на выборах была бы невозможна без его поддержки. Бизнесмен также раскритиковал предложенный Белым домом законопроект, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ Трамп заявил о неэффективном управлении Маском криптовалютой Dogecoin. Впоследствии Маск обвинил Трампа в причастности к тяжким преступлениям. В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что это является внутренним делом Соединённых Штатов Америки.