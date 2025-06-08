Иран осудил новые санкции США

«Новые санкции США против Ирана, введенные в рамках античеловеческой и пораженческой политики “максимального давления” на народ Ирана, помимо того, что являются нарушением норм и основ международного права, являются ещё одним свидетельством глубокой продолжительной враждебности действующего в США режима по отношению к иранском народу», — заявил представитель МИД Ирана.