Иран осудил новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи резко осудил новые санкционные меры США, назвав их проявлением глубокой и продолжительной враждебности Вашингтона по отношению к иранскому народу.
По его словам, ограничительные меры, введенные Министерством финансов США против ряда граждан Ирана и иностранных лиц, сотрудничающих с Тегераном в банковской и торговой сферах, нарушают нормы международного права.
В заявлении, распространенном через Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства, Багаи подчеркнул, что санкции являются частью античеловеческой и пораженческой политики максимального давления, которую администрация США продолжает применять в отношении Ирана.
«Новые санкции США против Ирана, введенные в рамках античеловеческой и пораженческой политики “максимального давления” на народ Ирана, помимо того, что являются нарушением норм и основ международного права, являются ещё одним свидетельством глубокой продолжительной враждебности действующего в США режима по отношению к иранском народу», — заявил представитель МИД Ирана.