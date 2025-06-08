Рябков: РФ отмечает серьезную нацеленность США на заключение сделки с Ираном

Замминистра подчеркнул, что РФ внимательно следит за «опосредованными контактами между иранскими и американскими представителями». «Сам факт таких контактов — это серьезный сдвиг в общем контексте довольно напряженных событий вокруг иранской ядерной программы за последние годы, — констатировал он. — Предыдущая администрация США въезжала в Белый дом под обещание “вернуть Америку в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)”. К сожалению, как это происходило и в других случаях, своего слова она не сдержала».
«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса, устранив подозрения и предубеждения в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран. Насколько можно судить, стороны продолжают двигаться по пути диалога. Разумеется, как и в любых переговорах, тем более таких сложных, не обходится без подводных камней и острых углов. Однако, судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», — отметил он. — Посмотрим, как пойдет дальше обсуждение выдвинутых сторонами идей".
Замминистра также указал, что РФ предпринимает усилия по содействию поиску решения между США и Ираном. «Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают», — сказал он.
Ресурс дипломатии
По словам Рябкова, РФ твердо исходит из того, что «долгосрочное урегулирование может быть обеспечено сугубо политико-дипломатическим путем». «Вопреки западным спекуляциям, иранская ядерная программа была и остается под плотным контролем со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Даже по статистике Иран — наиболее проверяемое государство среди всех членов агентства. Чего не скажешь о предъявляющих к нему претензии неядерных по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия государствах, которые располагают куда более развитым ядерным топливным циклом. При этом иранская сторона не может нести ответственность за последствия подрывного курса и грубых нарушений резолюции 2231 Совета Безопасности ООН со стороны США и европейских стран, что привело к сокращению масштабов проверочной деятельности агентства в Иране в части, касающейся добровольных мер транспарентности, предусмотренных СВПД», — подчеркнул он.
Замминистра также указал на то, что Россия предупреждает о категорической неприемлемости ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. «Категорически отвергаем любые опции в русле нанесения военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Это неизбежно привело бы к необратимым последствиям, включая гуманитарные и радиологические. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить подобную эскалацию, которая никак не приблизит нас к развязке», — констатировал он.
Рябков подчеркнул, что в 2015 году при заключении СВПД международное сообщество категорически отвергало путь войны. «И в нынешних условиях единственный верный вариант — по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», — резюмировал замглавы МИД РФ.