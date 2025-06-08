Рябков: РФ отмечает серьезную нацеленность США на заключение сделки с Ираном

По словам Рябкова, РФ твердо исходит из того, что «долгосрочное урегулирование может быть обеспечено сугубо политико-дипломатическим путем». «Вопреки западным спекуляциям, иранская ядерная программа была и остается под плотным контролем со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Даже по статистике Иран — наиболее проверяемое государство среди всех членов агентства. Чего не скажешь о предъявляющих к нему претензии неядерных по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия государствах, которые располагают куда более развитым ядерным топливным циклом. При этом иранская сторона не может нести ответственность за последствия подрывного курса и грубых нарушений резолюции 2231 Совета Безопасности ООН со стороны США и европейских стран, что привело к сокращению масштабов проверочной деятельности агентства в Иране в части, касающейся добровольных мер транспарентности, предусмотренных СВПД», — подчеркнул он.