Сакс: Москва стремится устранить первопричины украинского конфликта

«Россия всегда заявляла, что хочет завершить украинский конфликт за столом переговоров, но с условием устранения глубинных причин войны. Это абсолютно логично. Она стремится закончить эту войну, не замораживая конфликт для его возможного возобновления, а путем решения коренных проблем: расширения НАТО, вопросов коллективной безопасности, территориальных аспектов и так далее», — отметил он.