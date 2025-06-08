Россия стремится устранить первопричины украинского конфликта для достижения мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works».
«Россия всегда заявляла, что хочет завершить украинский конфликт за столом переговоров, но с условием устранения глубинных причин войны. Это абсолютно логично. Она стремится закончить эту войну, не замораживая конфликт для его возможного возобновления, а путем решения коренных проблем: расширения НАТО, вопросов коллективной безопасности, территориальных аспектов и так далее», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что Европа не проявляет стремления к переговорам и не формулирует позиции по Украине, тогда как Киев выдвигает «бредовый список» требований.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, причем простого отказа от ее приема недостаточно. По словам Захаровой, НАТО должно отказаться от решений Бухарестского саммита 2008 года, гарантировавших Киеву будущее вступление в альянс. В противном случае, подчеркнула она, эта проблема продолжит отравлять атмосферу в Европе.
Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле указывали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
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