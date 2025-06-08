Сержант ВС США погиб в Венгрии

Армейское руководство подтвердило факт гибели военного, но не стало раскрывать детали инцидента. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. Учения Saber Guardian 25 являются многонациональными маневрами с участием войск НАТО, которые проходят в нескольких странах Восточной Европы.