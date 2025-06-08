Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сержант ВС США погиб в Венгрии

Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США погиб 5 июня во время подготовки к международным учениям Saber Guardian 25 в Венгрии.

Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США погиб 5 июня во время подготовки к международным учениям Saber Guardian 25 в Венгрии.

Как сообщило командование дивизии, сержант, служивший стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде, получил смертельные травмы в результате происшествия с участием военной техники в районе лагеря Крофт.

Армейское руководство подтвердило факт гибели военного, но не стало раскрывать детали инцидента. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. Учения Saber Guardian 25 являются многонациональными маневрами с участием войск НАТО, которые проходят в нескольких странах Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что в Кении арестован британский военный по делу об изнасиловании.