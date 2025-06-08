Сержант ВС США погиб в Венгрии

Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США погиб 5 июня во время подготовки к международным учениям Saber Guardian 25 в Венгрии.
Как сообщило командование дивизии, сержант, служивший стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде, получил смертельные травмы в результате происшествия с участием военной техники в районе лагеря Крофт.
Армейское руководство подтвердило факт гибели военного, но не стало раскрывать детали инцидента. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. Учения Saber Guardian 25 являются многонациональными маневрами с участием войск НАТО, которые проходят в нескольких странах Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что в Кении арестован британский военный по делу об изнасиловании.