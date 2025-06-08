«Мавики» в дефиците: Как Украина будет воевать без главных армейских дронов

С 2022 года ВСУ закупали десятки тысяч таких дронов — как напрямую, так и через волонтёрские фонды. Поставки шли не только из Китая, но и через посредников в Польше, Словакии, Эстонии, Тайване и даже с площадок в США. Однако с весны 2024 года Китай начал последовательно вводить ограничения на экспорт гражданских дронов двойного назначения. В мае 2025 года Пекин официально прекратил поставки продукции DJI для организаций, связанных с вооружёнными конфликтами.