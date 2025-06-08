Украина отказала во въезде иностранному блогеру, ранее посещавшему Россию

Украинские пограничники отказали во въезде популярному тревел-блогеру Толгу Озтюрку из Турции. При въезде на Украину его допросили из-за подозрения в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись допроса.
Как рассказал блогер, в Киев он отправился на поезде, сев на него на вокзале Кишинева (Молдавия). На станции Могилев-Подольский (Винницкая область Украины) Озтюрка, его оператора Йигита и еще одного китайца сняли с поезда в четыре часа утра. Иностранцев отвели в комнату для допроса в здании вокзала.
«Допрос был очень жестким. Они конфисковали мой телефон, прочитали сообщения в WhatsApp. Мои видео из России посмотрели на YouTube, потом включили камеру и записали мой допрос. В основном интересовались моим мнением о России. Если бы я ответил неправильно, то это был бы путь в никуда», — рассказал Озтюрк.
Чтобы продолжить путешествие, пограничникам Озьюрк сказал, что «любит Украину и ранее уже бывал там». Однако пограничники не поверили турку, им занялись военные. Они обыскали турецкого гражданина, а затем заявили ему, что «он чист». Несмотря на это, на Украину его все же не пустили. Его и двух остальных иностранцев вернули на молдавскую границу и потребовали вернуться в сопредельное государство.
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