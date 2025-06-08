Украина отказала во въезде иностранному блогеру, ранее посещавшему Россию

Чтобы продолжить путешествие, пограничникам Озьюрк сказал, что «любит Украину и ранее уже бывал там». Однако пограничники не поверили турку, им занялись военные. Они обыскали турецкого гражданина, а затем заявили ему, что «он чист». Несмотря на это, на Украину его все же не пустили. Его и двух остальных иностранцев вернули на молдавскую границу и потребовали вернуться в сопредельное государство.