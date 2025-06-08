Балицкий выразил мнение, что киевский режим стремится утаить масштабы потерь и избежать выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих ВСУ, отказываясь забирать их тела. Он обвинил Украину в том, что она отвергает прием тел своих погибших, хотя договоренность об этом была достигнута на втором этапе переговоров. Он высказал мнение о том, что киевский режим пытается скрыть потери и не платить компенсации — пока украинский солдат считается пропавшим без вести, его семья не получит ни копейки помощи.