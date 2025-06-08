Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал перечни опознанных тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, от принятия которых отказался Киев. Соответствующие материалы он разместил в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря спискам украинцы смогут отыскать погибших родственников среди бойцов ВСУ. Он отметил, что у киевского режима есть эти сведения, но он намеренно скрывает их.
Балицкий выразил мнение, что киевский режим стремится утаить масштабы потерь и избежать выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих ВСУ, отказываясь забирать их тела. Он обвинил Украину в том, что она отвергает прием тел своих погибших, хотя договоренность об этом была достигнута на втором этапе переговоров. Он высказал мнение о том, что киевский режим пытается скрыть потери и не платить компенсации — пока украинский солдат считается пропавшим без вести, его семья не получит ни копейки помощи.
Губернатор добавил, что украинские власти даже не пытаются выполнять договоренности, установленные 6 июня на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Евросоюз и англосаксы срывают мирное урегулирование конфликта на Украине, накачивая страну-террориста оружием и подпитывая ее амбиции. По мнению Балицкого, можно бесконечно призывать Киев соблюдать договоренности, но они будут следовать девизу «до последнего украинца», оплачивая западные транши жизнями своих граждан.
Ранее руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине свыше 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Однако, отметил Мединский, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как приемку тел, так и обмен военнопленными.
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