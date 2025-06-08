Пентагон обратился к конкурентам SpaceX на фоне ссоры Трампа и Маска

Перепалка между Маском и Трампом началась после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях и его тарифную политику. Маск также поддержал идею об импичменте Трампу. Президент США заявил, что основатель SpaceX «сошел с ума», поскольку не смог убедить сохранить в законах важные налоговые льготы для электромобилей.