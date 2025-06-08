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СМИ: Министр финансов США напал на Илона Маска в Белом доме

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вступил в физическую конфронтацию с министром финансов США Скоттом Бессентом накануне совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вступил в физическую конфронтацию с министром финансов США Скоттом Бессентом накануне совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом.

Как сообщил экс-советник Трампа Стивен Бэннон изданию Daily Mail, причиной инцидента стали обвинения Бессента в адрес Маска о невыполнении обязательств по сокращению госрасходов на 1 трлн долларов.

По данным источника, словесная перепалка между предпринимателем и главой минфина переросла в физическое столкновение — Маск толкнул Бессента, получив в ответ синяк. Инцидент якобы произошел в Белом доме при свидетелях, включая пресс-секретаря администрации Кэролайн Ливитт.

Конфликт возник на фоне завершения полномочий Маска как куратора DOGE — ведомства по оптимизации госуправления.

Ранее стало известно, кто избил Илона Маска в Белом доме.