СМИ: Министр финансов США напал на Илона Маска в Белом доме

По данным источника, словесная перепалка между предпринимателем и главой минфина переросла в физическое столкновение — Маск толкнул Бессента, получив в ответ синяк. Инцидент якобы произошел в Белом доме при свидетелях, включая пресс-секретаря администрации Кэролайн Ливитт.