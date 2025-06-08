Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США давят на Британию из-за планов КНР открыть посольство в Лондоне

Администрация США предупредила британское правительство о рисках, связанных с возможным открытием нового посольства КНР в центре Лондона.

Администрация США предупредила британское правительство о рисках, связанных с возможным открытием нового посольства КНР в центре Лондона.

Как сообщает The Times, американских чиновников беспокоит близость дипломатического объекта к ключевым финансовым центрам и узлам связи, что, по их мнению, создает угрозу утечки секретных данных.

Китай приобрел здание бывшего Королевского монетного двора ещё шесть лет назад, но до сих пор не получил разрешения на его реконструкцию. По данным Financial Times, Лондон может одобрить проект — который станет крупнейшим китайским посольством в Европе — но с жесткими условиями.

Высокопоставленный представитель США заявил изданию, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» возможностью доступа КНР к конфиденциальной информации. Источники утверждают, что Дональд Трамп лично призывал премьер-министра Кира Стармера заблокировать планы Пекина, ссылаясь на риски для разведывательного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Макрон перенес фокус с России на Китай после провала санкционной политики.