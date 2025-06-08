США давят на Британию из-за планов КНР открыть посольство в Лондоне

Китай приобрел здание бывшего Королевского монетного двора ещё шесть лет назад, но до сих пор не получил разрешения на его реконструкцию. По данным Financial Times, Лондон может одобрить проект — который станет крупнейшим китайским посольством в Европе — но с жесткими условиями.