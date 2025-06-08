Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Минске

«Впору здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему китайцы построили за свой счёт этот блестящий стадион, которых мало в Европе», — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что в Белоруссии к председателю КНР относятся с особым уважением и теплотой — Си Цзиньпина здесь не только хорошо знают, но и искренне любят.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко с 2 по 4 июня находился с официальным визитом в Китае, где провёл ключевые переговоры с Си Цзиньпином. В свою очередь патриарх Кирилл вручил белорусскому лидеру орден святого Даниила Московского I степени — высшую награду Русской Православной Церкви. Она вскоре пополнит экспозицию Дворца Независимости.