США обеспокоены открытием посольства Китая в Лондоне

Америка выступает против посольства Китая в Лондоне.
Власти США призвали Великобританию не разрешать открытие нового посольства Китая в Лондоне из-за его расположения рядом с ключевыми финансовыми и информационными центрами столицы. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в американской администрации.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — приводит издание слова высокопоставленного американского чиновника. Источник уточнил, что этот вопрос обсуждался во время торговых переговоров между двумя странами.
По информации Times, здание для будущего посольства КНР находится между крупнейшими финансовыми центрами Лондона. В непосредственной близости располагаются несколько значимых американских дата-центров.
Вопросы взаимодействия между США, Великобританией и Китаем остаются в центре внимания на фоне недавнего ужесточения антикоррупционных мер в КНР и временного торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном. Ранее стороны договорились о снижении взаимных тарифов и признали важность двусторонних экономических отношений. Одновременно в Китае были введены строгие правила для чиновников, касающиеся поведения и расходов, в том числе при зарубежных командировках.