США обеспокоены открытием посольства Китая в Лондоне

Вопросы взаимодействия между США, Великобританией и Китаем остаются в центре внимания на фоне недавнего ужесточения антикоррупционных мер в КНР и временного торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном. Ранее стороны договорились о снижении взаимных тарифов и признали важность двусторонних экономических отношений. Одновременно в Китае были введены строгие правила для чиновников, касающиеся поведения и расходов, в том числе при зарубежных командировках.