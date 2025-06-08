США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний предпринимателя Илона Маска после конфликта с ним. При этом, по данным СМИ, Соединённые Штаты могут стать зависимыми от России в космическом вопросе, если контракт со SpaceX будет разорван.