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США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

Агентство NASA и Министерство обороны США направили запросы нескольким аэрокосмическим фирмам с просьбой ускорить разработку носителей и аппаратов, пригодных для государственных запусков. Причиной послужили заявления президента Дональда Трампа о возможном прекращении сотрудничества со SpaceX, сообщает The Washington Post.

Источник: Life.ru

По данным издания, запросы получили как минимум три организации: Rocket Lab, Blue Origin и Stoke Space. Представителей ведомств интересовали технические параметры их ракет, степень готовности к эксплуатации и потенциальные сроки включения в программу национальных запусков.

На этой неделе также прошли переговоры между сотрудниками NASA и представителями компании Sierra Space, которая работает над многоразовым орбитальным аппаратом Dream Chaser. Генеральный директор фирмы Фатих Озмен заявил, что проект готов к выполнению задач в интересах государственных структур.

«Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. NASA сообщило нам, что они хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика. Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить корабль в этом году», — сказал Озмен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний предпринимателя Илона Маска после конфликта с ним. При этом, по данным СМИ, Соединённые Штаты могут стать зависимыми от России в космическом вопросе, если контракт со SpaceX будет разорван.