США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

По данным издания, запросы получили как минимум три организации: Rocket Lab, Blue Origin и Stoke Space. Представителей ведомств интересовали технические параметры их ракет, степень готовности к эксплуатации и потенциальные сроки включения в программу национальных запусков.
На этой неделе также прошли переговоры между сотрудниками NASA и представителями компании Sierra Space, которая работает над многоразовым орбитальным аппаратом Dream Chaser. Генеральный директор фирмы Фатих Озмен заявил, что проект готов к выполнению задач в интересах государственных структур.
«Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. NASA сообщило нам, что они хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика. Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить корабль в этом году», — сказал Озмен.
Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний предпринимателя Илона Маска после конфликта с ним. При этом, по данным СМИ, Соединённые Штаты могут стать зависимыми от России в космическом вопросе, если контракт со SpaceX будет разорван.