Российские войска окружают украинскую группировку в Харьковской области

Как сообщил агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, дислоцированные там подразделения ВСУ перешли к круговой обороне, но сохраняют контроль над небольшим участком местности юго-западнее населенного пункта, который пока позволяет Киеву перебрасывать подкрепления и снабжение.