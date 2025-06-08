Российские войска окружают украинскую группировку в Харьковской области

Российские подразделения приступили к операции по окружению украинской группировки в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.
Как сообщил агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, дислоцированные там подразделения ВСУ перешли к круговой обороне, но сохраняют контроль над небольшим участком местности юго-западнее населенного пункта, который пока позволяет Киеву перебрасывать подкрепления и снабжение.
Марочко отметил, что украинские силы создали в этом районе серьезные укрепления, а сложный рельеф местности осложняет наступление. Тем не менее, российские военные продолжают выполнять поставленные задачи по блокированию противника.
«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР.