Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска окружают украинскую группировку в Харьковской области

Российские подразделения приступили к операции по окружению украинской группировки в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.

Российские подразделения приступили к операции по окружению украинской группировки в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.

Как сообщил агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, дислоцированные там подразделения ВСУ перешли к круговой обороне, но сохраняют контроль над небольшим участком местности юго-западнее населенного пункта, который пока позволяет Киеву перебрасывать подкрепления и снабжение.

Марочко отметил, что украинские силы создали в этом районе серьезные укрепления, а сложный рельеф местности осложняет наступление. Тем не менее, российские военные продолжают выполнять поставленные задачи по блокированию противника.

«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР.