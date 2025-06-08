Отчаявшийся неудачными угрозами России Макрон начал призывать Китай повлиять на Москву

Макрон якобы обеспокоен тем, что сближение Москвы и Пхеньяна может привести к появлению северокорейских военных в Европе. В качестве давления он упомянул потенциальное расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе — шаг, с которым сам ранее не соглашался. По мнению авторов статьи, подобная стратегия может обернуться негативными последствиями для отношений между Парижем и Пекином. Китайская сторона, как подчёркивает издание, вряд ли поддастся на подобные заявления.