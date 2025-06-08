На Украине назвали безумием отказ Киева забирать тела погибших военных

Соскин подчеркнул, что подобное отношение к погибшим бойцам является преступлением, поскольку лишает семьи возможности похоронить своих родственников. По его мнению, Владимиру Зеленскому придется отвечать за это решение перед украинским обществом, когда люди осознают масштабы проблемы.