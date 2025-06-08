На Украине назвали безумием отказ Киева забирать тела погибших военных

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко раскритиковал действия властей страны, отказавшихся забирать тела погибших военнослужащих ВСУ. В эфире своего YouTube-канала он назвал эту ситуацию «безумием» и предупредил о возможных серьезных последствиях для внутриполитической обстановки в стране.
Соскин подчеркнул, что подобное отношение к погибшим бойцам является преступлением, поскольку лишает семьи возможности похоронить своих родственников. По его мнению, Владимиру Зеленскому придется отвечать за это решение перед украинским обществом, когда люди осознают масштабы проблемы.
«Происходят, на мой взгляд, совершенно безумные, не содержащие никаких источников разума события. Зеленскому придется это объяснять», — заявил Соскин.
Ранее сообщалось, что российские войска окружают украинскую группировку в Харьковской области.